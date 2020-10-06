أيمن جابر: ما تم في حرب أكتوبر يُدرَّس للعالم

قدم الإعلامي أيمن جابر، التهنئة للشعب المصري بـ الذكرة الـ 47 لانتصار أكتوبر المجيد، موضحًا أن رجال القوات المسلحة فى هذا التوقيت كانوا على موعد مع الوفاء بالعهد وتحقيق الكرامة والانتصار بحرب أكتوبر.





وأضاف أيمن جابر خلال تقديمه برنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن رجال القوات المسلحة ضحوا بأرواحهم من أجل الانتصار على العدو الإسرائيلي، معلقًا " الجيش هو السند والظهر " وما تم فى حرب أكتوبر يدرس للعالم .





ولفت إلى أن، الجميع في مصر فخورون بما قام به رجال القوات المسلحة فى هذا التوقيت، مؤكدًا " المصريون حققوا انتصارا عظيما وكبيرا".





وأوضح أيمن جابر أن المصريين فى هذا التوقيت من كل عام يحتفلون بهذا النصر الذى تحقق بإشارة وتنفيذ من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





ويحتفل المصريون في هذه الأيام بانتصار أكتوبر العظيم، ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيشوا نصر أكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" ‏يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل.



