توفير صناديق جمع القمامة مطلب أهالي تقسيم القضاة بكفر الشيخ

استغاث المواطن هشام محروس، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر صناديق لجمع القمامة.





ويقول هشام محروس في رسالته: نشكو من عدم توافر صناديق للقمامة في منطقة تقسيم القضاة شارع ياسين عبد الغفار بمحافظة كفر الشيخ، مع عدم انتظام إزالة هذه القمامة بشكل مستمر، مما يؤدى إلى تراكمها وظهور بعض الحشرات فى المنطقة.





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