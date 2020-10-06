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بين الناس

توفير صناديق جمع القمامة مطلب أهالي تقسيم القضاة بكفر الشيخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن هشام محروس، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر صناديق لجمع القمامة.

ويقول هشام محروس في رسالته: نشكو من عدم توافر صناديق للقمامة في منطقة تقسيم القضاة شارع ياسين عبد الغفار بمحافظة كفر الشيخ، مع عدم انتظام إزالة هذه القمامة بشكل مستمر، مما يؤدى إلى تراكمها وظهور بعض الحشرات فى المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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