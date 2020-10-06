مدرب الجونة السابق: محمد الشناوي الحارس الأوحد في مصر

قال إمام عبدالعال مدرب حراس مرمى الجونة السابق، إن محمد الشناوي في بدايته مع النادي الأهلي ، لم يكن يصلح للتواجد في الفريق.





وأشار عبدالعال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن محمد الشناوي كان لديه التحدي والطموح للعودة من جديد للأهلي.





ونوه إلى أنه جهَّز خطة متكاملة للوصول بـ محمد الشناوي إلى حراسة المرمى منتخب مصر.





واضاف أن محمد الشناوي هو الحارس الأوحد حاليا في مصر، ويليه المهدي سليمان.





وأشار إلى أن عامر عامر ومحمد ابو جبل هما الأقرب له في المنافسة على الأفضل في مصر.



