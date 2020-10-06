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رياضة

مدرب الجونة السابق: محمد الشناوي الحارس الأوحد في مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد سمير
قال إمام عبدالعال مدرب حراس مرمى الجونة السابق، إن محمد الشناوي في بدايته مع النادي الأهلي، لم يكن يصلح للتواجد في الفريق.

وأشار عبدالعال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن محمد الشناوي كان لديه التحدي والطموح للعودة من جديد للأهلي.

ونوه إلى أنه جهَّز خطة متكاملة للوصول بـ محمد الشناوي إلى حراسة المرمى منتخب مصر.

واضاف أن محمد الشناوي هو الحارس الأوحد حاليا في مصر، ويليه المهدي سليمان.

وأشار إلى أن عامر عامر ومحمد ابو جبل هما الأقرب له في المنافسة على الأفضل في مصر.

وكان الشناوي قد غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وشارك علي لطفي بديلًا له اول امس.
 
وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2/2.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع. 
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