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توك شو

أخبار التوك شو: زوجة أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما.. وموسى يحذر رئيس الزمالك والجماهير من التظاهر أمام النادي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:34 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إبراهيم القادري
تناول قسم التوك شو خلال الساعات الماضية أبرز الموضوعات والملفات التي تم عرضها علي القنوات المصرية .


أكدت هدى زاهر، زوجة أحمد زاهر،" قبل زواجي من أحمد زاهر؛ كان لدي علم به من خلال مسلسل "الرجل الآخر"، وكنت أشاهده كممثل، وكنت أتابعه باستمرار، معلقة "خلال العرض الخاص، دخلت وسلمت عليه ومش مصدقة ومنبهرة".


قال الفنان عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في إحدى الحفلات لهما.


قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، إنه منذ سنتين أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا بوقف مرتضى منصور وتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن القرار الذي أُصدر منذ سنتين هو نفسه القرار الصادر الآن من الأولمبية.


أكد الدكتور عمر الحلفاوي أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجاينا بكندا، أن جرعة المضاد الحيوى يتناولها الشخص المصاب بعدوى بكتيرية وليست فيروسية، مشددا على ضرورة تجنب سوء الاستخدام فى المضادات الحيوية عند الأطفال خاصة فى حدوث سخونية له، مطالبا بعدم التسرع فى تناول المضادات الحيوية.


قال الفنان محمد هنيدي، إنه يفضل النيل دائما لأنه يذكره بذكريات طفولته وشبابه في حي إمبابة قبل وجود كل تلك الإنشاءات على ضفاف النيل خصوصا عندما كان يذاكر دروسه في شهادة الثانوية العامة على ضفاف النيل.


كشف الدكتور عمر الحلفاوي أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجاينا بكندا، خطورة تناول المضادات الحيوية.


حذر الإعلامي أحمد موسى من الدعوات التي يروج لها البعض من مشجعي النادي الزمالك؛ للتظاهر أمام النادى موضحا أن هذه التجمعات تجعل المشاركين فيها تحت طائلة القانون.


قال ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية، إن الميثاق الأولمبي من أهم أولوياته نشر الروح الرياضية، وهذا ما بنيت عليه الأولمبياد، مؤكدا أن التجاوز في الرياضة بصفة عامة ممنوع


قال الكابتن عصام عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، إن ما قام بكتابته أحمد حسام ميدو على حسابه أصابني بالدهشة ومازلت مندهشا حتى الآن لأن هناك تصرفا غير مقبول رياضيا وقمنا بلفت النظر إليه وقلنا إن هذا التصرف لا يجب ولا يصح.


علق محمود تريزيجيه لاعب المنتخب المصري  والمحترف في نادي أستون فيلا على مفاجأة فوز فريقه التي كانت من العيار الثقيل  بعد أن أذاق ليفربول خسارته الأكبر في تاريخه بالبريميرليج بنتيجة (7-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، الأحد، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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