AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف صلاح محسن نجم فريق الأهلي المعار إلى سموحة، عن سر احتفاله بـ علامة النسر؛ عقب إحراز هدف في مرمى الزمالك في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

وأكد صلاح محسن في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت " أن احتفاله كان مجرد تعبير عن السعادة بـ هدفه في مرمى الزمالك ، مشددا على أنه لم يقصد مطلقا الإساءة للفريق الأبيض.


وأضاف صلاح محسن انه يعشق الاهلي واحتفاله كان عباره عن تعبير عن انتمائه لـ الفريق الاحمر فقط.

وأكمل أن الزمالك ناد كبير ومن الصعب ان يقصد الاساءه او التقليل منه.

وشهدت مباراة الزمالك وسموحة، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، والمقامة على ستاد الإسماعيلية، أزمة بعدما سجل صلاح محسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 54.

واحتفل صلاح محسن بتقليد شعار النسر، إشارة لناديه الأهلي، الذي أعاره إلى سموحة في شهر يناير الماضي.

محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، اعترض على احتفال صلاح محسن الذي جاء أمام مقاعد بدلاء الزمالك، وأبلغ الحكم طارق مجدي باعتراضه على تصرف لاعب سموحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامي يدفع بثلاثي هجومي لسموحة في مواجهة الزمالك بكأس مصر

الزمالك وسموحة.. 30 دقيقة تعادل سلبي والفرص المهدرة عنوان اللقاء

الشوط الأول.. الـ var والعارضة ينقذان سموحة أمام الزمالك

الزمالك وسموحة.. هدف عالمي من صلاح محسن فى شباك أبو جبل

الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها

الزمالك وسموحة.. إمام عاشور يتعادل للأبيض

ترشيحاتنا

ما وراء الطبيعة يتصدر جوجل.. تعرف على موعد عرضه

جماهير الزمالك تهتف لـ مرتضى منصور بعد الفوز على سموحة

ابن يذبح والدته العاجزة عن الحركة.. ويضع رأسها في الثلاجة

رؤيتان لشيخ الأزهر والشعراوي الراحلان.. كيف اطمأن السادات لاتخاذ قرار حرب أكتوبر؟

فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

رسميا.. القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020

AdvertisementS

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

مدرب سموحة: نعتذر للزمالك عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلى بعد تسجيل الهدف

خاص | مهزلة كروية.. رئيس سموحة: تلقيت تهديدا من مرتضى منصور بدون سبب ولن أتنازل عن حقي

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر

القضاء أنصفني عليها.. مرتضى منصور يصدر بيانا بشأن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

فرج عامر بالأخص.. رسالة لوم وعتاب من مرتضى منصور لـ رؤساء أندية الدوري

محمود علاء: لا أفكر في تسجيل الأهداف.. والزمالك يتعرض لحرب شرسة

أي مخالفة للقرار من مرتضى منصور ستضر الفريق.. سكرتير اللجنة الأولمبية: أزمتنا ليست مع نادي الزمالك

ميدو: الدولة ستحدد مصير مرتضى منصور.. ونسبة تنفيذ قرار الأولمبية 20%

عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور