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فن

انتظرونا مش جايين.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:32 ص
مجدي شطة - سليمان
مجدي شطة - سليمان عيد
سعيد فراج
نشر الفنان الكوميدي سليمان عيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها مع المغني الشعبي مجدي شطة، بعد فترة من غياب الأخير. 

وعلق سليمان عيد، على صورته مع مجدي شطة، قائلًا: «انتظرونا احنا مش جايين»، في إشارة منه إلى المقولة الكوميدية الشهيرة للأخير، التي قال فيها: «انتظروني أنا مش جاي». 

كان مجدى شطة أثار جدلا واسعا منذ أشهر قليلة بسبب تعليقه على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، وقرر مجدى شطة في الفترة الأخيرة أن يبتعد عن الغناء بعد الهجوم الذي يتعرض له مطربو المهرجانات. 

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
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