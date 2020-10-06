إقالة وزير الثقافة التونسي عقب تمرده على قرارات الحكومة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إقالة وزير الثقافة وليد الزبدي، من منصبه؛ وذلك عقب تمرده على قرارات الحكومة بشأن إيقاف الأنشطة الثقافية والفنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال بيان صادر عن الحكومة التونسية، إنه تقرر إعفاء الزيدي من مهام عمله، وتكليف وزير السياحة بتسيير أعمال الوزارة.





وجاء هذا القرار؛ عقب ساعات من تصريحات الزيجي برفض تنفيذ قرار رئيس الحكومة، بحظر التظاهرات الثقافية في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وقال الزيدي، في مقطع فيديو عقب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها فنانون تونسيون للتنديد بقرار المشيشي، إن وزارته هي ”وزارة الشؤون الثقافية وليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة، ولم تصدر أي بلاغ يعلن عن منع الأنشطة الثقافية".



