جريمة شنيعة.. بريطاني يقطع رأس والدته ويضعه في الفريزر

أقدم رجل على فعل مرعب للغاية ، فبدون رحمة أو شفقة أو شعور بالذنب تجاه والدته المسنة، وقطع رأسها بـ"سيف مزخرف" قبل أن يخفي رأسها في الثلاجة.





وأدين "فيليب تارفر" البالغ من العمر 47 عامًا ، في محكمة أولد بيلي، بقتل والدته "أنجيلا تارفر" في منزل العائلة في ووكيينج ببريطانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ووصف والد "فيليب" والذين يدعى "كولن تارفر" أثناء المحاكمة كيف تصرف ابنه بغرابة ، بعد أن شرب أكثر من مشروب كحولي وبأنواع مختلفة في ليلة واحدة.





واستمع المحلفون إلى أن المدعى عليه ظهر في الصباح مرتديا ملابس نسائية، وقال تارفر: "كان يرتدي ثوبا نسائيا قصيرا وشفافا، وكان يقدم على ذلك أوقات كثيرة".









وأضاف الأب:" بدأ يتحدث بصوت هامس، كان يهمس بشأن المشروبات الكحولية، وقال إنه مسموم"، وقال "تارفر" إن سلوكه غير عادي تمامًا؛ لأنه لم يقل شيئًا كهذا من قبل".





واستمع المحلفون إلى أن ابنه ذهب لفصل الأجهزة المنزلية قائلًا إنه كان ينظف المنزل قبل صعوده إلى غرفته وهو يعاني من الصداع، ولاحقًا في الظهيرة، كانت "أنجيلا" جالسة في المطبخ تشرب كوبا من الشاي، وكان الوالد في الصالة، يعيد توصيل التلفزيون؛ حتى يتمكنوا من مشاهدته.

وقال "تارفر" :"سمعت صرخة، فأوقفت ما كنت أفعله، وعبرت الصالة إلى غرفة الطعام، ورأيت المطبخ، وأرى أن الكرسي الذي كانت تجلس عليه أنجيلا قد اختفى وكل ما كنت أراه هو ساقيها على الكرسي".



