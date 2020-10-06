البرازيل تسجل 11946 إصابة جديدة بكورونا و323 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل انخفاض جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت البرازيل 11946 إصابة جديدة بكورونا، و323 حالة وفاة جديدة؛ وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 4 ملايين و927 ألفا و235 حالة إصابة بكورونا، و146 ألفا و675 حالة وفاة بسبب الفيروس.





ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما خلال أيام السبت والأحد والاثنين؛ نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.





وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.





وخلص الخبراء الذين يبحثون في إمكانية بدء تفعيل لقاح لفيروس كورونا في العالم، إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام بعد الموافقة على اول دفعة في الربيع المقبل لتوزيعه ليشمل عموم السكان.





وجرى نشر تقرير من قبل الجمعية الملكية، يبحث في تحديات تطوير وتقييم وتصنيع وتوزيع لقاح كورونا، ولكن التقرير كان بمثابة صدمة للاطباء والمواطنين؛ لأنه أشار إلى تأخر اللقاح إلى 2020؛ لتوزيعه على العالم بأكمله، حسب ما ورد في صحيفة "ميرور".