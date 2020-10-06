موجز السوشيال ميديا: ظهور تامر حسني فى العرض الخاص لفيلم علي ربيع الجديد.. وفاء عامر تشارك جمهورها بأحدث إطلالاتها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصور ابنته "كنز"، وهى برفقته.





نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت فى الفيديو، بالفستان الذى صنع لها خصيصا.





نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصورة، رفقة المخرج كريم العدل، من كواليس تصوير مسلسل "اسود فاتح".





نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة علي ربيع، رفقة الفنانين تامر حسني وأوس أوس، وزميله في الفيلم الفنان محمد عبد الرحمن.





نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة بإطلالة انيقة وكلاسيكية.