أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









بدأ العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، وذلك داخل إحدى قاعات السينما، في مدينة السادس من أكتوبر، والذى شهد حضور جميع أبطال العمل.









نشر الفنان الكوميدي سليمان عيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيها مع المغني الشعبي مجدي شطة، بعد فترة من غياب الأخير.









نشرت الممثلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجمعها بوالدها، في ظهور نادر للأخير، موجهة له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.









نشرت ندى محمود - زوجة الفنان علي ربيع - صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه أبيض، أمام الشاطئ، أثناء عطلتها الصيفية.



