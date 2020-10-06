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مرأة

آلام أسفل الحوض.. أعراض تؤكد إصابتك ببطانة الرحم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
بطانة الرحم هي اضطراب مؤلم تنمو فيه الأنسجة المشابهة للبطانة الداخلية للرحم أو بطانة الرحم خارج الرحم. إنها حالة طويلة الأمد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجانب الجسدي والجنسي والنفسي والاجتماعي للمرأة ، وكذلك على الزوجين اللذين يحاولان الحمل. 

غالبًا ما يشمل الانتباذ البطاني الرحمي المبيضين وقناتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض ، والتي تسمى الصفاق. ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، قد تشمل المثانة والأمعاء والحالب، بسبب عدم وجود منفذ ، عندما تتساقط هذه الأنسجة داخل الجسم ، يميل الدم إلى التجمع في مكان مغلق وتشكيل أكياس في المبيض ، "كما يوضح الدكتور جيث مونابا ، طبيب أمراض النساء ، فورتيس لا فيم ، بنغالورو.

وتضيف أن هذا يؤدي إلى إنتاج استجابة التهابية كثيفة تؤدي إلى حالة تسمى "الحوض المتجمد". "هذا هو المكان الذي تلتصق فيه الأنابيب والمبايض بالرحم ، مما يؤدي إلى تغيير التشريح والتدخل في التقاط البويضات".

هناك عدة أسباب ، ولكن أحد أكثرها انتشارًا هو عندما تشكو المرأة من آلام أسفل البطن أو الحوض على المدى الطويل مما يؤثر على أنشطتها اليومية. "البعض الآخر هو وجود ألم في البراز أو التبول أثناء فترات.

في بعض الحالات ، تعاني النساء أيضًا من آلام مبرحة أثناء الجماع أو بعده "، كما يقول الدكتور مونابا ، مضيفًا: " غالبًا ما يسبب الانتباذ البطاني الرحمي مشاكل في الحمل لأنه يشوه تشريح قناة فالوب والمبيض ويتداخل مع التقاط البويضة من قبل قناة فالوب الة النفخ."

وتقول: "ليس ذلك فحسب ، بل إن الانتباذ البطاني الرحمي يتعارض أيضًا مع إطلاق البويضة وجودتها جنبًا إلى جنب مع تقبل البطانة الداخلية للرحم للحمل ، مما يجعل من الصعب على المرأة الحمل بشكل طبيعي".

كيف يمكن تأكيد التشخيص؟

يشارك الدكتور مونابا الخيارات المختلفة المتاحة لتأكيد التشخيص. وتشمل هذه: 

فحص البطن والحوض : هذا الفحص غير حاسم والتشخيص يتطلب التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي
الموجات فوق الصوتية: يمكن أن يكتشف هذا بسهولة الخراجات الانتباذ البطاني الرحمي في المبايض أو حتى ترسباته في الأمعاء والمثانة والرحم.

التصوير بالرنين المغناطيسي: يمكن اعتباره لتقييم مدى انتباذ بطانة الرحم. خاصة إذا كانت تتضمن أعضاء خارج الحوض قبل الجراحة لتحسين التخطيط للإجراء.

تنظير البطن: أفضل طريقة لتشخيص وعلاج الانتباذ البطاني الرحمي.

يقول الدكتور مونابا: "ما ينذر بالخطر بشأن الانتباذ البطاني الرحمي هو أن شدة الأعراض لا ترتبط غالبًا بحدة الحالة. وذلك لأن المرأة التي لا تظهر عليها أعراض أو أعراض خفيفة قد تكون مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي الشديد والعكس صحيح مما يجعل من الصعب على المريضة فهم طبيعة المرض أو شدة حالتها ".
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