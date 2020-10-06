آلام أسفل الحوض.. أعراض تؤكد إصابتك ببطانة الرحم

بطانة الرحم هي اضطراب مؤلم تنمو فيه الأنسجة المشابهة للبطانة الداخلية للرحم أو بطانة الرحم خارج الرحم. إنها حالة طويلة الأمد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجانب الجسدي والجنسي والنفسي والاجتماعي للمرأة ، وكذلك على الزوجين اللذين يحاولان الحمل.





غالبًا ما يشمل الانتباذ البطاني الرحمي المبيضين وقناتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض ، والتي تسمى الصفاق. ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، قد تشمل المثانة والأمعاء والحالب، بسبب عدم وجود منفذ ، عندما تتساقط هذه الأنسجة داخل الجسم ، يميل الدم إلى التجمع في مكان مغلق وتشكيل أكياس في المبيض ، "كما يوضح الدكتور جيث مونابا ، طبيب أمراض النساء ، فورتيس لا فيم ، بنغالورو.





وتضيف أن هذا يؤدي إلى إنتاج استجابة التهابية كثيفة تؤدي إلى حالة تسمى "الحوض المتجمد". "هذا هو المكان الذي تلتصق فيه الأنابيب والمبايض بالرحم ، مما يؤدي إلى تغيير التشريح والتدخل في التقاط البويضات".



