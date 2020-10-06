للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة بجولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق ، برفقة الدكتورة صابرين جابرعبد الجليل، عميد الكلية والدكتور أحمد عبيد ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدي ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . ذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021





وذلك للتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد.





وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمطبخ التعليمي والمطعم التعليمي والمكتبات والمكاتب الإدارية .





وعلي جانب أخر قام رئيس الجامعة بعقد إجتماع مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالكلية والعمال ، وخلال الإجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ، وتم مناقشة متطلباتهم . وفي نهاية الإجتماع أكد الدكتور محجوب علي تذليل كافة العقبات أمامهم . كما أوصي بعقد دورات تدريبية للموظفين للأرتقاء بالاداء الوظيفي.



