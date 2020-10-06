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تعليم

للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
شمس يونس
تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة بجولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق ، برفقة الدكتورة صابرين جابرعبد الجليل، عميد الكلية والدكتور أحمد عبيد ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدي ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . ذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021 

وذلك للتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد. 

وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمطبخ التعليمي والمطعم التعليمي والمكتبات والمكاتب الإدارية .

وعلي جانب أخر قام رئيس الجامعة بعقد إجتماع مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالكلية والعمال ، وخلال الإجتماع  تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ، وتم مناقشة متطلباتهم . وفي نهاية الإجتماع أكد الدكتور محجوب علي تذليل كافة العقبات أمامهم . كما أوصي بعقد دورات تدريبية للموظفين للأرتقاء بالاداء الوظيفي. 

شهد الجولة الأمين العام المساعد للجامعة وأمين الكلية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية .
للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور
للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور
للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور
للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد.. رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية لكلية السياحة والفنادق.. صور
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