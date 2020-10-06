سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

تعتبر إحدى الأكلات المصرية التي يعشقها الكثير، ولكن هناك أسرار في عمل الطعمية للحصول عليها مقرمشة، ونقدم لكِ الطريقة بالتفاصيل. الطعمية إحدى









وقت الطهي 20 دقيقة - يكفي لـ6 أشخاص



المقادير: - الفول مدشوش: 250 جراما (منقوع في الماء لمدة 12 ساعة / مقطع) - البصل الأخضر: 2 عود - الشبت: ربع كوب - بقدونس: ربع كوب - الكزبرة: ربع كوب - البصل: 1 حبة (صغير الحجم) - ملح: ملعقة صغيرة - الكمون: ملعقة صغيرة - الشوفان: 3 ملاعق كبيرة - ممكن دقيق عادي أو رشة بقسماط - الثوم: 4 فصوص (فصوص كبيرة الحجم) - بيكنج بودر: ملعقة كبيرة - الزيت النباتي: غزير (للقلي) - السمسم: ملعقتان كبيرتان - البيض: 2 حبة - كزبرة ناشفة: ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير: 1. نصفي الفول من الماء جيدًا. 2. نخلط جميع المكونات في المطحنة، حتى يتكون خليط متوسط النعومة. 3. نخفق البيض ونضيفه على الخليط، ونقلب، ثم نشكل خليط الطعمية على شكل قرص دائري غير مضغوط تمامًا، ونرش على القرص القليل من السمسم والكزبرة المجففة. 4. في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت الساخن، نغمر أقراص الطعمية، ونتركها حتى يتحول لونها إلى الذهبي وتستوي، ونقدمها ساخنة. - الطعمية من الأطباق المصريةالشهيرة، نقدم طريقتها السهلة جربي تحضيرها لأسرتك.







