AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر الطعمية إحدى الأكلات المصرية التي يعشقها الكثير، ولكن هناك أسرار في عمل الطعمية للحصول عليها مقرمشة، ونقدم لكِ الطريقة بالتفاصيل.


وقت الطهي 20 دقيقة
- يكفي لـ6 أشخاص


المقادير:
- الفول مدشوش: 250 جراما (منقوع في الماء لمدة 12 ساعة / مقطع) 
- البصل الأخضر: 2 عود 
- الشبت: ربع كوب 
- بقدونس: ربع كوب 
- الكزبرة: ربع كوب 
- البصل: 1 حبة (صغير الحجم) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- الكمون: ملعقة صغيرة 
- الشوفان: 3 ملاعق كبيرة - ممكن دقيق عادي أو رشة بقسماط
- الثوم: 4 فصوص (فصوص كبيرة الحجم) 
- بيكنج بودر: ملعقة كبيرة 
- الزيت النباتي: غزير (للقلي) 
- السمسم: ملعقتان كبيرتان 
- البيض: 2 حبة 
- كزبرة ناشفة: ملعقتان كبيرتان 

طريقة التحضير:
1. نصفي الفول من الماء جيدًا.
2. نخلط جميع المكونات في المطحنة، حتى يتكون خليط متوسط النعومة.
3. نخفق البيض ونضيفه على الخليط، ونقلب، ثم نشكل خليط الطعمية على شكل قرص دائري غير مضغوط تمامًا، ونرش على القرص القليل من السمسم والكزبرة المجففة.
4. في مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت الساخن، نغمر أقراص الطعمية، ونتركها حتى يتحول لونها إلى الذهبي وتستوي، ونقدمها ساخنة.
- الطعمية من الأطباق المصريةالشهيرة، نقدم طريقتها السهلة جربي تحضيرها لأسرتك.


كما سيلجأ البعض إلى اضافة عليها بيضة وقليل من الملح وقليل التوابل المفضلة لديك ومعلقة صغيرة بيكنج بودر ورشة من البقسماط، وتعجن وتترك تستريح قليلا، تم تقلي كويرات في زيت غزير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الكنتاكي فى المنزل بوصفات متنوعة

طريقة عمل البانيه أحلى من المطاعم

طريقة عمل البسيسة .. الفلاحى والجاهزة وبالبرتقال

ترشيحاتنا

سلام يفوح من عُمان لربوع العالم.. سفارة السلطنة بسئول حكاية شاهدة على شموخ العمانيين

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

النني وتريزيجيه يتألقان وصلاح يسجل رغم الفضيحة.. المصريون يواصلون التألق في البريميرليج

نظام الدراسة بـ مدارس التعليم الفني في العام الدراسي الجديد.. الخطة كاملة

بفارق 5 أشهر.. مريضة تتحدث عن معاناتها بسبب إصابتها بـ كورونا مرتين

ليس لها علاقة بـ سد النهضة..خبير: نهضة كبيرة في محطات تحلية مياه البحر بمصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

زاروا الأهرامات والتقطوا صورا تذكارية.. شاهد قادة أفريقيا في حضرة الفراعنة