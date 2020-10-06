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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل وسور محطة المياه التشيكي بحي شرق

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية المفاجئة بتفقد أعمال تجميل وتطوير سور محطة مياه التشيكي بشارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي توجهها الدولة للصعيد. 

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

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وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل سور محطة مياه التشيكي وتابع معدلات التنفيذ بتعلية أسوار المحطة وتركيب الأسوار الحديدية وبدء تركيب أعمال الكهرباء مستمعًا إلى شرح لبعض مقترحات التجميل والتطوير وأعمال توسعة الشارع لاضفاء منظر جمالي على كورنيش النيل ومنع الاختناق أو الزحام المروري بالشارع.

وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال لاستكمال أعمال تطوير شارع الثورة وكورنيش النيل واستكمال رصفه، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل شارع الثورة من نهاية شارع الهلالي وحتى ميدان الحرب والسلام ودهان الأسوار بعلم مصر ودهان البلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة ودهان محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة.

وشدد على تنفيذ الأعمال بأعلي معايير الجودة طبقًا للإشتراطات الهندسية المطلوبة مع مراعاة المقاييس الفنية وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجميل قرى ومراكز المحافظة تحت اشراف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية والطرق.
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