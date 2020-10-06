أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن اكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر في الفترة من يناير الي أغسطس 2020 ، وجاء ترتيب السيارات السيدان في مصر علي النحو الآتي.
1- تويوتا كورولا بعدد 8493 سيارة .
مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصر
تأتي تويوتا كورولا 2020 بمحرك 1600 سي سي و عزم الدوران 154 نيوتن متر و المحرك ينتج 120 حصان عند 6000 لفة/ دقيقة و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات CVT .
تويوتا كورولا 2020
تتسارع تويوتا كورولا toyota corolla 2020 من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 12 ثانية و تعمل بنظام الجر الامامي للعجلات وتصل سرعتها القصوي حتي 190 km/h و تستهلك 6.8 لتر بنزين لكل 100 km .
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تأتي بخزان وقود سعة 50 لترا و ينصح بأستخدام ببنزين 92 لانة افضل وقود لضمان اعلي اداء للسيارة تويوتا كورولا 2020.
toyota corolla 2020
أما عن أبعاد السيارة toyota corolla 2020 فيأتي الطول 4.640 ملم و العرض 1.780 ملم و الارتفاع : 1.435 ملم و تأتي قاعدة العجلات 2700 ملم و ارتفاع عن الأرض : 136 ملم و سعة الشنطة : 470 لتر و وزن السيارة : 1260 kg.
تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولي
وتأتي تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولي بالعديد من وسائل الراحة فتتوافر بتكييف تاتش وباور ستيرنج كهربائي و4 زجاج كهرباء وعجلة قيادة مالتي فانكشن يمكنك التكم من خلالها بالعديد من الوظائف الحيوية للسيارة والكاسيت والرد علي المكالمات عن طريق ربط الهاتف بالسيارة وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية وجنوط مقاس 15 بوصة وبها شاشة عداد 4.2 بوصة وشاشة اخري للكاسيت 7 بوصة وراديو FM و مشغل MP3 وusb وaux
تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر
وتتوفر تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر اعلي فئة مزودة بفتحة سقف ومصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي و حساسات مطر
و حساسات ركن أمامية و خلفية و مرايات طي وتحكم كهرباء و سخانات مرايات شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة و رشاشات مصابيح لضامن اعلي قدر من الروئية في اقصي ظروف التشغيل و الطقس و فرش جلد طارة مالتي مكسوة جلد و مثبت سرعة .
وتتوافر ايضا السيارة تويوتا كورولا 2020 الفئة الثالثة بوسائد هوائية و مانع انغلاق المكابح ABS و توزيع قوة الفرملة EBD و تدعيم الفرامل BA و توازن و ثبات اليكتروني USC و ايموبليزر لمنع السرقة .
سعر تويوتا كورولا 2020
تبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2020 من 290.000 جنيه حتي 450.000 جنيه .
2- فيات تيبو بعدد 7119 سيارة
مواصفات فيات تيبو fiat tipo
و يوجد خيار آخر للسيارة فيات تيبو fiat tipo فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك و المحركين يعملوا بنظام الجر الامامي .
الأمان في فيات تيبو fiat tipo
تأتي السيارة فيات تيبو fiat tipo بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .
كماليات فيات تيبو fiat tipo
تأتي السيارة فيات تيبو fiat tipo بالعديد من الكماليات الإضافية أبرزها نظام التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة .
سعر في مصر فيات تيبو fiat tipo
تبدأ اسعار فيات تيبو fiat tipo في مصر من 191.900 جنيه حتي 287.900 جنيه .
3- نيسان صني بعدد 6964 سيارة
مواصفات نيسان صني nissan sunny 2020
تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك .
تعتمد نيسان صني nissan sunny 2020 على منظومة الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.
اسعار نيسان صني nissan sunny 2020
كما أعلن تجار و موزعي نيسان صني ان اسعارها 179.900 جنيه للفئة المانيوال و 225.000 جنية للفئة الاوتوماتيك.
4- رينو لوجان بعدد 4514 سيارة
توجد فئات معينة من السيارات تستحوذ علي اعجاب المستهلكين في مصر نظرا لما تقدمه من امكانيات مقابل سعرها ومن ضمن هذه الطرازات رينو لوجان renault logan و سنستعرض مواصفاتها وامكانياتها في هذا الموضوع.
تأتي رينو لوجان renault logan بإصدارين من المحركات الأول محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر و متصل بفتيس مانيوال.
أما الإصدار الثاني من رينو لوجان renault logan فيأتي بمحرك سعة 1600 سي سي 110 حصان وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك وتعتمد رينو لوجان renault logan على الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 11.5 ثانية.
ويبلغ متوسط استهلاك رينو لوجان renault logan من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم للفئة المانيوال ويبلغ معدل استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.2 لتر للفئة الاوتوماتيك .
سعر رينو لوجان renault logan في مصر
تبدأ اسعاررينو لوجان renault logan من 169.000 جنيه لأول فئة مانيوال حتي 229.500 جنيه لأعلي فئة اوتوماتيك .
5- هيونداي النترا HD بعدد 3047 سيارة .
مواصفات هيونداي النترا hyundai elantra hd
السيارة هيونداي النترا hyundai elantra hd تجميع محلي تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 121 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم الي 100 كم في الساعة خلال 11.3 ثانية.
أسعار هيونداي النترا hyundai elantra hd
أول فئة GL بسعر 229.900 جنيه بدلًا من 239.900 جنيه و ثاني فئة بسعر 236.900 جنيه بدلًا من 246.900 جنيه و ثالث فئة بسعر 242.900 بدلًا من 259.900 جنيه و رابع فئة بسعر 249.900 بدلًا من 259.900 جنيه اما خامس فئة فجائت بسعر 257.900 جنيه بدلًا من 267.900 جنيه.