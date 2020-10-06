بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الايمان العام ورفع كفائتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.





وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه في إطار خطة تطوير القطاع الصحي والطبي والتي شملت تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة خلال الآونة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.





وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة ومتابعته المستمرة لأعمال التطوير ومدى مطابقتها للمواصفات أثناء جولاته الدورية على المستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.





ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات.





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وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الايمان العام بتوفير أحدث الأجهزة ووسائل العلاج اللازمة كـ (الأشعة بالموجات فوق الصوتية، الأشعة تحت الحمراء، الأشعه فوق البنفسجية، التدليك، وجهاز شمع البرافين، والعلاج الكهربائي، والليزر العلاجي، والموجات القصيرة والعميقة، والكمادات الساخنة، وجهاز شد الفقرات بجميع أنواعها لحالات "الرقبة، الظهر")؛ كما تتوافر بالقسم الوسائل اللازمة والأجهزة المساعدة فى علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب التمارين العلاجية فضلًا عن تجهيز القسم بأحدث الأجهزة العلاجية والرياضية للوصول إلى إعادة المريض إلى النشاط اليومي والوظائف اليومية.



