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محافظات

بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الايمان العام ورفع كفائتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه  في إطار خطة تطوير القطاع الصحي والطبي والتي شملت تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة خلال الآونة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة ومتابعته المستمرة لأعمال التطوير ومدى مطابقتها للمواصفات أثناء جولاته الدورية على المستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات.

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وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الايمان العام بتوفير أحدث الأجهزة ووسائل العلاج اللازمة كـ (الأشعة بالموجات فوق الصوتية، الأشعة تحت الحمراء، الأشعه فوق البنفسجية، التدليك، وجهاز شمع البرافين، والعلاج الكهربائي، والليزر العلاجي، والموجات القصيرة والعميقة، والكمادات الساخنة، وجهاز شد الفقرات بجميع أنواعها لحالات "الرقبة، الظهر")؛ كما تتوافر بالقسم الوسائل اللازمة والأجهزة المساعدة فى علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب التمارين العلاجية فضلًا عن تجهيز القسم بأحدث الأجهزة العلاجية والرياضية للوصول إلى إعادة المريض إلى النشاط اليومي والوظائف اليومية.

وأضافت دكتورة دعاء عمادالدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بأسيوط إنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام وتزويده بأحدث الأجهزة والتجهيزات الجديدة لتقديم أفضل خدمه للمرضي حيث يوفر القسم خدمات التشخيص واعاده التقييم والتأهيل والعلاج للمرضى الذين يعانون من آلام واعتلال فى الجهاز العضلى الحركى والجهاز العصبي، والتهابات المفاصل (آلام الظهر، آلام الرقبة، آلام الركبة، وغيرها) وتأهيل مرضى عمليات العظام والكسور حيث يتم فحص وتقييم المريض من قبل أخصائى العلاج الطبيعى وتحديد ووضع خطة علاجية تتناسب مع كل حالة، وخدمة علاجية وتأهيلية لمرضى الشلل النصفى والجلطات الدماغية والشلل الرعاش والتهاب العصب السابع وغيرها من الأمراض العصبية المرتبطة بالجهاز العصبى والطرفي، وخدمات تأهيلية وعلاجية لمرضى الأطفال ورفع مستوى الاعتماد الذاتى لديهم عن طريق تحسين أدائهم الوظيفى حيث تستقبل الوحدة أغلب حالات الأطفال مثل (الشلل الدماغي، تأخر فى النمو، التشوهات الخلقية، متلازمة داون) وجميع أنواع الشلل فضلًا عن حالات العظام والكسور.
بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط
بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط
بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط
بـ 10 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام فى أسيوط
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