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أخبار البلد

اتحاد العمال بفلسطين: حرب أكتوبر أعظم انتصار لمصر وللأمة العربية جمعاء

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
هنأ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين بدولة فلسطين، وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر العظيم سنة 1973 .

وقال الحاج: في برقيته لوزير القوى العاملة : يطيب لي وعموم العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين أن تتقدم لكم ومن خلالكم لعموم عمال مصر الشقيقة وشعبها وحكومتها ورئاستها بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي حقق جيش مصر العروبة البطل في يوم خال في تاريخ العرب الحديث.

ولفت إلي أن هذا النصر كان أعظم انتصارًا لمصر وفلسطين وللامة العربية جمعاء ، وجسد أصالة عمال وشعب مصر وجيشها العظيم ، لانهم اثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ، ولا تسامح علي السيادة المصرية الكاملة على كل أراضيها.

وفي ختام برقيته ، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز عن أمله أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة العام القادم، وقد انتصر الجيش المصري الباسل علي الإرهاب البغيض وكل اعدائه ، وعادت مصر إلي طبيعتها إلى قيادة العالم العربي.

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