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أخبار البلد

قرينة الرئيس: السادس من أكتوبر سيظل أحد أعظم أيام مصر في التاريخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
السيدة انتصار السيسى
السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس
محمد عبد المنعم
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن يوم السادس من أكتوبر سيظل أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ.


وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصرا عسكريا، بل كان مثالا على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام، رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن".


https://www.facebook.com/745678415763138/posts/1342972592700381/
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