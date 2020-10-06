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تعليم

التعليم العالي: الأحد المقبل آخر موعد لتسجيل رغبات واستلام ملفات أوراق طلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك استلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب ، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، علما بأن موقع التنسيق الالكتروني  يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي رغبات الطلاب، كما أن مكتب التنسيق مستمر في استقبال الطلاب لتسليم ملفات اوراقهم طوال ايام الاسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية ، حرصا على مستقبلهم.

ويجب على الطلاب إحضار أصل إيصال الحوالة البريدية الدالة على سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن الدفع المطبوع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق  بأحد مكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون (9190447778)، حيث يتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع.

جدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة من مساء الاحد المقبل الموافق 11/10/2020.

وعلى الطلاب الالتزام بالموعد المحدد لتسجيل البيانات الاساسية والرغبات وكذلك تسليم ملفات الأوراق حتي يتسني للمكتب إتمام عمليات المراجعة لأوراق وشهادات الطلاب واتمام عملية الفرز والترشيح وإعلان النتائج.

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