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محافظات

وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
أحمد على

أعطي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته بتكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.


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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بقيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، وتزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية "7 أكتوبر" وتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الاقليم بالضرورة استكمال خطة التنمية والتطوير على مستوي كافة قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار " 100 مليون صحة" والتي تهدف لتحسين الصحة العام .


وباشرت  فرق التثقيف الصحي والسكاني بالمحلة الكبري زيارة مصنع الغزل والنسيخ ونادي الصيد بالمحله الكبري  فى حملة دعم صحة المرأة وفحص اكتر من 150 حاله من عمال المصنع.


ووجه بوكيل وزارة الصحة بالغربية تكثيف الندوات التوعوية لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان .


يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا  .

ويضع محافظ الغربية إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر، مع تنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.

وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.. صور
وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.. صور
وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.. صور
وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية.. صور
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