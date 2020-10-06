وزير النقل يترأس اجتماع لجنة نقل المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري.. خطة زمنية محددة لإنجاز الأعمال.. 7 حارات في كل اتجاه.. تسيير أتوبيسات BRT حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف

وزير النقل:

التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري

خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف









ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع الثاني للجنة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتي حضرها ممثلو جميع الوزارات والمحافظات المعنية.









وأكد الوزير في بداية اللقاء أهمية الطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها يجب أن تتكاتف كل الوزارات في سرعة استكمال ونهو أعمال تأمين أو نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية.









وقال كامل الوزير إن فرق العمل من جميع الوزارات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى على مدار الساعة لسرعة إنهاء جميع أعمال المرافق، وإنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال، وإن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها أسبوعيًا لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أي معوقات، وإن أي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورًا.









وأضاف أن الاجتماع القادم سيشهد استعراض الخطة الزمنية الخاصة بنقل المرافق لكل وزارة، بالإضافة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال تكلفة نقل وحماية المرافق بها إلى مجلس الوزراء.









كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري ليكون 7 حارات في كل اتجاه و8 حارات في كل اتجاه بكوبري المنيب، وأن أعمال تطوير الطريق تشمل أيضًا رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق، بالإضافة إلى تأمين جميع شبكات صرف مياه الأمطار.









وأشار إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف جميع المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري، وأن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية، حيث تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.









ولفت إلى أن هذه الأتوبيسات ستساهم في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى، منوها إلى أنها أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة، مما يسهل انتقال المواطنين.