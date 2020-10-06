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برلمان

وكيل نقل النواب: حرب أكتوبر معجزة تاريخية حققها المصريون

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:04 م
ذكرى حرب اكتوبر
ذكرى حرب اكتوبر
فريدة محمد
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل نقل النواب، أن حرب أكتوبر 1973 معجزة تاريخية حققها المصريون، فلم يكن الجيش المصرى العظيم هو البطل الوحيد فيها، ولكن لعب الشعب دورًا محوريًا لم يقل أهمية عن الدور الذى  كان يقوم به الجنود على الجبهة.. ليقف خلف جيشه العظيم ويخوض هو الآخر حربًا ضد الشائعات والحرب النفسية.

وأضاف النائب أن الحرب أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين علي إنجاز عمل جسور، يستند إلي شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، مما أكد للجميع أن الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف إلي جوار قواته المسلحة.

كما أعطت  قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة، وقدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءًا للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث

وأشار إلى أن ذكريات يوم السادس من أكتوبر العاشر من رمضان أشبه ما يكون بملحمة وطنية شارك فيها كل أبناء الوطن العربي الكبير، وتجلى فيها مقدرة كل الأقطار العربية على الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن الأمن القومي العربي، فالتضامن العربي الذي ظهر بوضوح في حرب أكتوبر دليل قاطع على بداية شعور العرب ولأول مرّة في تاريخهم المعاصر بالخطر على أمنهم القومي والاستراتيجي ولذلك توج هذا التضامن بنصر عسكري كبير فخر به الجميع. 

ومن أبرز نتائج الانتصار الكبير في أكتوبر أيضًا إعادة تعمير سيناء وبدء مشروعات ربطها بوادي النيل والعمل علي تحويلها إلي منطقة إستراتيجية متكاملة تمثل درع مصر الشرقية.
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