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أستاذ علاقات دولية: الشاب المصري يجب أن يدرك ما يحيط ببلده من تهديدات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:04 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم المشاط
ريهام فيكتور
قال الدكتور عبد المنعم المشاط ، خبير العلاقات الدولية، إن الشباب المصري الآن يجب أن يقف بجانب بلده ولا يدعي عدم معرفته بما يحدث من تطورات وأحداث بالبلد. 

وأضاف "المشاط"، خلال حواره لبرنامج كنوز الوطن مع الاعلامي ايمن عدلى، أن مسؤولية الشاب المصري أولا دراسة تاريخ بلده جيدًا والتعرف على أهميتها. 

وأشار إلى أن الشاب المصري لابد أن يتعرف على التهديدات المحيطة بهذه الدولة، وفى كل مرة كانت تحاول فيها مصر أن تطفو وتلعب دورها الإقليمي المتميز كانوا يحاولون تطويق الدولة كما حدث عام 2011. 

وتابع أن هناك ميزة كبيرة جدًا أثناء حكم الإخوان على مصر وهو إدراك الشعب المصري خطورة هذه الجماعة وأمثالها على مستقبل الشعب المصري والدولة المصرية، و"لدينا إمكانيات ضخمة للتقدم ولكننا نحتاج للاقتناع بهذه الإمكانيات وتوظيف امكانياتنا البشرية والمالية في شتى المجالات".

وأكد أستاذ علاقات دولية وأمن قومي، أننا "لابد من توظيف أمكانيات مصر وأولادها بطريقة أعلى، منوهًا بأنه في بعض الأحيان يحدث بطئ شديد جدا بسبب مزاولة أعمالنا وتفكيرنا، فنحن في عالم سرعة الإنجاز والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة تحسب للدولة". 
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