د. محمد ماهر يكتب: الحمى الروماتيزمية بين الحقيقة والوهم

هل تم تشخيص احد أطفالك بالحمى الروماتيزمية

وتم وصف حقن البنسلين طويل المفعول ليه بشكل دوري؟

على الأغلب التشخيص ده خاطىء لانه مش كل الام

العظام مع ارتفاع تحليل مضادات البكتريا السبحية او ارتفاع سرعة الترسيب تعنى بالضرورة

الإصابة بالحمى الروماتيزمية.وتقريبا من كل 10 حالات متشخصة بالحمى الروماتيزمية

وبياخدوا البنسلين طويل المفعول فيه 9 حالات معندهمش حمى روماتيزمية اصلا وبياخدوا

البنسلين على الفاضى.

أولا لازم نعرف ايه الحمى الروماتيزمية.الحمى

الروماتيزمية هي مرض مناعى بيصيب بعض الصغار فى الاغلب من سن 5 ل 15 سنة نتيجة

وجود تشابه بين بروتينات موجودة فى المفصل او صمامات القلب وبين البروتين الموجود

فى البكتريا السبحية.وعند اصابة الطفل بالتهاب الحلق بالبكتريا السبحية مناعة

الجسم بتكون اجسام مضادة علشان تقضى على البكتريا السبحية.وللتشابه الموجود فى

صمامات القلب او المفاصل بتبدأ الاجسام المضادة دى تهاجم صمامات القلب أو المفاصل بعد

ما تهاجم البكتريا السبحية اللى فى الحلق.

ثانيا ايه هو تحليل الحمى الروماتيزمية اللى

بيقولوا عليه؟هو تحليل بيقيس نسبة الاجسام المضادة للبكتريا السبحية واللى بتعلى

عند التعرض للبكتريا دى اللى بالمناسبة منتشرة بكثرة فى الجو

فلو

طفل فى الفصل مثلا اتصاب بالتهاب الحلق او اللوزتين فمعظم اطفال الفصل هيكونوا

اتعرضوا للعدوى بيها وجسمهم هيكون اجسام مضادة علشان تقضى على البكتيريا السبحية.

ولو عملنا للفصل كله تحليل البكتريا السبحية(او تحليل الروماتيزم زى ما الناس

بتسميه) هيطلع عالى جدا عند اغلب طلبة الفصل ده وده معناه ان مناعتهم كويسة.

وده

طبعا مش معناه ان اى حد رجله هتوجعه فى الفصل لأى سبب يبقى عنده حمى روماتيزمية

لمجرد ان التحليل ايجابى لانه فيه الف سبب يخلى رجل الطفل توجعه غير الحمى

الروماتيزمية واللى فى الاغلب بيبقى سببها اجهاد او خبطة فى القدم الطفل ملاحظهاش

وهو بيجري ويتشاقى.

لكن امتى بقى الطفل يبقى فعلا عنده حمى

روماتيزمية؟لو الطفل ده زى ما قلنا البروتين اللى فى صمامات القلب او المفاصل

بيشبه بروتين البكتريا السبحية وده نسبة قليلة

طب ايه الاعراض؟

الاجسام المناعية لما بتهاجم المفصل مش بتسبب

مجرد ألم وخلاص.دى بتسبب التهاب

يعنى المفصل(وخصوصا المفاصل الكبيرة زى

الركبة او الكوع والاغلب بيقى مفصل واحد هواللى مصاب) بيسخن ويورم ويحمر والطفل

ميبقاش قادر يحرك المفصل ده.وقد يكون مصاحب ليه ارتفاع فى درجة الحرارة وسخونية.ويكون

الطفل على الاغلب جايله دور لوز من عشر ايام لاسبوعين.والالتهاب ده بيستمر لعدة

ايام ويستجسيب بسرعة جدا لمضادات الالتهاب ويخف.وبعديها بشهور لو الطفل اتعرض تانى

لبكتريا سبحية تجيله نفس الاعراض بس فى مفصل تانى غير اللى اتصاب سابقا.

او الطفل ضربات قلبه تبقى سريعة او نهجان

وبعمل ايكو بيتم اكتشاف اصابة الصمام خصوصا المترالى بالضيق او الارتجاع مع ظهور

تغيرات فى رسم القلب.واحيانا بيظهر طفح جلدى على شكل حلقات او ظهور بعض الحركات

اللا ارادية بيعملها الطفل.

وعليه يجب مراجعة طبيب الروماتيزم والمناعة

او طبيب القلب المتخصص قبل تشخيص الحمى الروماتيزمية لانه برضه الحمى الروماتيزمية

مش المرض الوحيد اللى بيسبب التهاب فى المفصل عند الاطفال وفيه امراض كتيرة

بتتشابه مع الحمى الروماتيزمية فى الاعراض.

د.محمد ماهر منصور

استشاري ومدرس الروماتيزم والمناعة.كلية الطب

جامعة عين شمس