معدل التضخم في كوريا الجنوبية في سبتمبر يسجل أكبر زيادة في 6 أشهر

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي في شهر سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية، مسجلةً أكبر زيادة في 6 أشهر وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.





وكانت أسعار المستهلكين في شهر أغسطس ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.





وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.9% على أساس سنوي.





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