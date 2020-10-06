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اقتصاد

معدل التضخم في كوريا الجنوبية في سبتمبر يسجل أكبر زيادة في 6 أشهر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:33 م
ارتفاع معدلات التضخم
ارتفاع معدلات التضخم
قسم الاقتصاد
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي في شهر سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية، مسجلةً أكبر زيادة في 6 أشهر وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أسعار المستهلكين في شهر أغسطس ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.

وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

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وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في البلاد ارتفع أيضا بنسبة 0.7% على أساس شهري في سبتمبر، وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن أسعار خدمات المرافق تراجعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بينما قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 13.5% على أساس سنوي.
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