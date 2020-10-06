بمناسبة الذكرى الـ 47 .. محافظ الجيزة يفتتح الرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، عددًا من المنشآت الصحية الجديدة لخدمة المواطنين وشملت وحدة الرعاية المركزة بمستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزى، ومركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم وقسم الرعاية المركزة الحديث وقسم الطوارئ بعد تطويره وتحديثه بمستشفى الصدر بحى العمرانية ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.





وأكد محافظ الجيزة، أن المنشآت الصحية التى تم افتتاحها تعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين مشيرًا ان وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أكتوبر المركزى تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة حوالي ٢٧ مليون جنيه وتضم ١٦ سرير مجهز بالإضافة إلي تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية (جهاز أشعة أيكو ووحدة غسيل كلوي وجهاز سونار وجهاز أشعة متنقل ) وذلك للعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل كامل داخل غرفة الرعاية كما تم تنفيذها وفقا لأعلى المواصفات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى .





وعقب استعراض مراحل التطوير حرص المحافظ على تفقد غرف العزل ومخزن المستلزمات الطبية وغرفة تحضير الأدوية بالإضافة إلى الاطمئنان علي حالة المرضى داخل مستشفى مدينة اكتوبر المركزى مؤكدا علي ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى .





وعقب أفتتاح مركز صحة الأسرة بقرية برطس بمركز أوسيم، أكد محافظ الجيزة ان التطوير استهدف ان يتحول المركز بعد تطويره لمركز تكاملي يعمل علي توفير خدمات طبية أفضل لمواطني قرى برطس والقيراطيين وصيدا والابعدية وسقيل حيث تم استحداث عددا من الاقسام به وشملت قسم الباطنه والأطفال الى جانب اقسام الرعاية والامومة والطفولة والاسنان والعلاج طبيع بطاقه استيعابية "٦٠ "سرير و يتم أجراء عمليات اليوم الواحد به .





وتفقد المحافظ أقسام المركز الصحي ومخزون الأدوية و غرفة pcr و الأشعة وغرف المرضى بعد تطويرها وتوفير أسرة حديثة بها ، مشيدًا بما تم إنجازه من أعمال لصالح المواطنين.





وأكد راشد خلال افتتاحه قسم الرعاية المركزة والذى يضم 5 أسرة بالإضافة إلى 62 سرير إقامة وقسم الطوارئ بمستشفى الصدر بالعمرانية أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفًا واحدا .





وثمن المحافظ دور المجتمع المدني للتعاون مع المحافظة والعمل على النهوض بمستوى الخدمات الطبية للمرضى





كما حرص المحافظ على التلاحم مع المواطنين للوقوف علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم والعمل علي حل شكواهم موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بفحص شكوى لأحد أهالي المرضى والعمل على سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة له .





رافق المحافظ خلال الافتتاحات السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد نور رئيس حى العمرانية .