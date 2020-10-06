التفتيش على العيادات.. خلاف جديد بين"الصحة"والنقابات الطبية| تفاصيل

وجه الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء، خطابا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لطلب إصدار الوزارة توضيح حول أحقية جهاز حماية المستهلك، فى التفتيش على العيادات، والمراكز الطبية، من عدمها، وذلك بعد ملاحظة أعضاء الاتحاد تعدد جهات التفتيش على المنشآت الطبية الحرة خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود أي خبرة فنية لديهم بالشأن الطبى.







