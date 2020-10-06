AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريمة تركية جديدة.. أردوغان يرسل السوريين إلى أذربيجان للموت

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
شريف سيد
فضحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، الجرائم التي يرتكبها النظام التركي في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا بمنطقة قره باغ.


وذكر تقرير المجلة الأمريكية أن تركيا أرسلت ما يقرب من 1500 سوري إلى أذربيجان للقتال إلى جانب القوات الأذربيجاية في مناطق النزاع مع أرمينيا.


ونقل التقرير عن مصادر في ما يعرف الجيش السوري الحر، أن تركيا أعادت عددا كبيرا من السوريين المتواجدين في ليبيا إلى سوريا، حيث حصلوا على تدريب لفترة تتراوح ما بين 5 أيام إلى شهرين، وتم نقلهم إلى أذربيجان. 


وقالت المصادر إن هؤلاء المرتزقة كلفوا بالقيام بكل ما هو ضروري لمنح السيطرة على المنطقة إلى قوات أّذربيجان، في الوقت الذي تنفى فيه أنقرة اتهامات روسيا وإيران وفرنسا أنقرة بإرسال مرتزقة ومقاتلين إلى أذربيجان.


وكشف تقرير المجلة أن أول مجموعة من المرتزقة السوريين تم نقلهم بداية شهر سبتمبر من جنوب تركيا، حيث توجهوا من غازي عنتاب إلى العاصمة التركية أنقرة، من ثم تم نقلهم إلى أذربيجان في الـ 25 من سبتمبر الماضي، حيث وصل قادة الجيش السوري الحر قبل إرسال المرتزقة لتفقد الأوضاع، وتدعيم التعاون مع القوات المسلحة الأذربيجانية.


وأضافت المجلة أن العديد من هؤلاء المرتزقة شعروا بالأسف للمشاركة في هذا القتال، بسبب مقتل 55 من صفوفهم في أعمال القتال، على الرغم من توقيعهم على عقود لمدة 4 أشهر، ليتقاضوا مبلغ وقدره 11 ألفا و650 ليرة تركية شهريا، وهو ما يعد مبلغا كبيرا بالنسبة للاقتصاد التركي المنهار. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة حول نقل تركيا مرتزقة إلى أذربيجان

مرتزقة أردوغان في كل مكان.. هل أشعلت تركيا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا؟

تركيا تؤجج نيران الحرب.. تفاصيل إرسال مرتزقة أردوغان لـ أذربيجان

أول تعليق من أذربيجان على إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال ضد أرمينيا

الدفاع الأذربيجانية: مقتل 32 جنديا أرمينيا في الاشتباكات على الحدود

تركيا تؤجج الصراع.. مسؤول أرمني: أنقرة أرسلت 4 آلاف مقاتل من سوريا إلى أذربيجان

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. طلاق حلا شيحة من ستيف مارك

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

بعد شهرين زواج| إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي.. والحكم نوفمبر المقبل

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

شوبير: الشناوي جاهز لحراسة عرين الأهلي أمام بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح المستشفى حالا | دراسة تكشف عن عرض جديد يشير للإصابة بـ كورونا

سعر ام جي mg rx5 موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

ملكة المحيط .. لحظة اصطياد سمكة قرش بطول 5 أمتار.. شاهد