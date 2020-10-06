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ثقافة

بمحاضرتين وورشة فن تشكيلي.. ثقافة قنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم قصر ثقافة قوص، محاضرة بعنوان "ذكرى حرب اكتوبر وعودة الأرض والكرامة المصرية" تناول خلالها أحمد تمساح،دور حرب أكتوبر المجيدة فى عودة الأرض المصرية والعزة والكرامة وتحرير سيناء وعودتها إلى  الوطن، وأشار إلى أن مصر خاضت تلك الحرب دفاعًا عن الكرامة والعزة والأرض وبفضل البطولات والتضحيات التى قام بها الجيش المصرى، تحقق حلم  العبور وتحرير الأرض المصرية وعودة الروح إلى كل مصرى، وتعتبر حرب أكتوبر نموذجا يدرس فى براعة العسكرية المصرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بفرع ثقافة قنا.
  
وعقدت المكتبة الرئيسية بفرع ثقافة قنا محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة وتأثيرها على المجتمع" تحدث فيها محمد سراج الدين، عن عدة عناصر ونقاط بالحرب وأهم النتائج التي ترتبت عليها وتأثيرها علي المجتمع، ومن أهمها علي سبيل المثال توحد الشعب والقوات المسلحة في تحطيم أسطورة وأكذوبة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر واسترداد روح العزة والكرامة والثقة بالنفس، كما كان من أهم نتائجها ظهور المفاوضات واستحالة  قبول الأمر الواقع علي المستوي العالمي والتضامن لكل العرب في أحلي صورة، وإيضا حالة من الاستقرار والرخاء، وتعمير أرض الفيروز أرض سيناء الحبيبة.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمراشدة ورشة فن تشكيلي بعنوان "رسم من وحي انتصارات أكتوبر" بمشاركة كريمة كمال الدين، وتم رسم بعض العناصر المعبرة عن حرب أكتوبر، كما نظم بيت ثقافة دشنا ورشة عمل فن تشكيلي بعنوان "رسم من وحى الطبيعة" تنفيذ ياسمين هاشم.

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