الفائز بجائزة الدولة: ابتكرت طرقا جديدة للكشف عن ورم الثدي الالتهابي

قال الدكتور شريف عبد العزيز إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، والحائز على جائزة الدولة للأفراد، إن تخصصه هو سرطان الثدي، وأن الجائزة كانت للدكتور شوقي الحداد في العلوم السرطانية، مضيفا: "نحن مهتمون بنوع ورم معين في سرطان الثدي منتشر بين المصريين يسمى سرطان الثدي الالتهابي".

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وأضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذا النوع من الورم يصيب حوالي من 10 لـ15% من السيدات وهي نسبة كبيرة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار إلى أنه يحاول من خلال الدراسات البحثية إيجاد دلالات أو علامات لورم الثدي الالتهابي لأن علاجه صعب فقد يتم تشخيصه بسرطان ثدي يصاحبه التهاب ليس سرطان الثدي الالتهابي والاختبار على مراحل ولا يتم تجربته إلا على الخلايا والحيوانات، مشيرا إلى أن الجوائز هي دافعة للاستمرار ودعم معنوي قوي.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).





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وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتين، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.