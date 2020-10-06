أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات الثلاثاء

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.82 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع بتراجع قدره 3 قروش لسعر الشراء مقارنة بسعره خلال بدء التعاملات اليوم.





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.51 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش لسعرى البيع والشراء.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.80 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.