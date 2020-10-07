الصحة العالمية: توقعات بالحصول على لقاح ضد كورونا نهاية العام

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس، إن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس "كورونا" المستجد مع نهاية عام 2020 الجاري.





وأضاف "تيدروس" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح مع نهاية هذا العام .. هناك أمل".





وتعمل آليات تطوير اللقاحات "COVAX"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.