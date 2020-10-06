كيف تعوض مصر 42 مليار متر مكعب عجزا سنويا من المياه؟.. خبراء يضعون روشتة الحل في تصريحات لـ «صدى البلد».. وتحلية مياه البحر الخيار الإستراتيجي

الدكتور عباس شراقي:

نهضة كبيرة في محطات تحلية مياه البحر بمصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة

نادر نور الدين:

العجز المائي بمصر وصل لـ ٤٢ مليار متر مكعب سنويًا

أحمد فوزي:

العجز المائي في مصر يتجاوز ٣ مليارات ومن الممكن أن يقفز إلى ٥ مليارات في المستقبل









تحلية مياه البحر من أهم الملفات التى اهتمت بها القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة الاحتياجات للماء بسبب زيادة عدد السكان والحصة الثابتة لمصر من المياه فاتجهت الدولة للتحلية وتم الاستفادة بتجربة السعودية وهى الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه، حيث يتم استهداف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 ، منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم كخطة خمسية أولى بحلول عام 2025.





وقررت الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعي لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية، كما أن الهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.