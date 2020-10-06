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منوعات

جريمة بشعة تهز تركيا.. رجل يقتل عشيقته ويحرق جسدها بالبنزين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
احمد شريف

اقدم رجل  على قتل عشبقته  وسكب على جثتها البنزين وأشعل النار فيها قبل أن يخبر شقيقه أنه "يحرق اللحم الفاسد لأن ثلاجته معطله.


ووفقا لصحيفة ديلي ستار،  اتهم جمال متين أفشي ، 32 عاما ،  بضرب وخنق حبيبته بينار جولتكين البالغة من العمر 27 عاما حتى الموت،  في قضية صدمت تركيا ، حيث أدان سياسيون ومشاهير الطبيعة العنيفة للجريمة المزعومة.


 وأشارت الصحيفة الى انه تم تدشين  حملة عبر انستجرام ، أطلق عليها اسم ChallengeAccepted ، لتمديد موت الشابة  وتمكين المرأة بعد  واقعة وفاة جولتكين.


و مع تزايد الاحتجاجات ، كثف المحققون التحقيقات واعتقلوا ميرتكان أفشي ، شقيق المتهم.


 و تم القبض على المتهم،  بالقضية من خلال اكتشاف  أدلة عبر  الهاتف المحمول.


وتذكر الأخ  المتهم خلال التحقيقات رائحة "مقززة" عندما وصل إلى مكان الحادث في مينتيز ، تركيا.


 وزعم أن شقيقه أخبره أنه كان يتخلص من اللحم الفاسد بعد أن تعطلت ثلاجته .


وخلال تحقيق استمر ثلاثة أشهر ، تتبعت شرطة جرائم القتل إشارات من هاتف شقيق المتهم إلى مكان الحادث في أعقاب اختفاء الصحيفة في 16 يوليو.


 

كانت بينار جولتكين مناضلة بارزة لوقف العنف ضد المرأة في بلد قتل فيه الرجال الشهر الماضي 27 امرأة ، وتوفيت 23 أخرى فيما وصف بأنه "ظروف مريبة".

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