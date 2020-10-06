لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. النقابة تطالب بحماية الأطقم الطبية

قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان حماية الفريق الطبى واجب وطنى.





اكد الزيات في تصريحات لصدي البلد، ان الامور التي يجب توافرها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، هى حماية الاطقم الطبيه، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية فى كل المنشآت الصحية، وتقديمها الأطقم الطبية.





واضاف عضو المجلس، ان من المهم أيضا توفير المسحات الدورية للفريق الطبي كاملا وكل المشتبه فيهم من تحاليل فيروس كورونا المستجد.





واشار الزيات الي ضرورة توفير الامصال واللقاحات كالانفلونزا الموسمية، وغيرها لحماية الاطقم الطبيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الناقصة.



