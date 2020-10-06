حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس.. الأزهر يرد.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تأخير صلاة الصبح إلى بعد طلوع الشمس؟





وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".





وأشار إلى أن لكل صلاة وقت، وصلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس، فمن صلاها بعد طلوع الشمس فهو لم يؤدها في وقتها وصلاها قضاءا.





وأوضح، أن من فعل ذلك عامدا فهو آثم، لقوله تعالى "فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ" منوها أن المفسرين قالوا أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها.





وذكر أنه من نام عن الصلاة فاستيقظ بعد طلوع الشمس، فالنبي يقول عنها "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".



