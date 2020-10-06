AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت الجامعة بتكلفة 162 مليون جنيه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:13 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الجامعة تعد نواة التنمية بالمجتمع من خلال التعاون المشترك والتكامل مع خطط المحافظة التنموية. 

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات، اليوم، بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة، حيث تشمل الأعمال التي تتم حالياََ إنشاء مبانى كلية العلوم (مبنى قسم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء) بتكلفة إجمالية تبلغ ٧١ مليون ومبنى كلية الزراعة المقام على مساحة 5800 مترا مربعا. ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ٩١ مليون جنيه. 

اقرأ أيضا:
كما تفقد المحافظ خلال جولته مبنى القياس والتقييم والمقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع ، والمكون من ثلاثة طوابق ويضم مدرج سعة ٣٠٠ طالب وقاعات امتحانات وقاعة مؤتمرات مجهزة وغرف إدارية وخدمية. وكذلك أعمال إنشاء بوابة الجامعة الرئيسية والسور الخارجي لها. 

ووجه الزملوط بالتوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بمنشآت الجامعة لترشيد إستهلاك الطاقه والحفاظ على البيئة.

وفي ذات السياق قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقه حنان مجدي نائبة المحافظ، بوضع حجر الأساس لمبنى كلية الطب البيطرى الجديد بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة. 

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بمقر الجامعة، حيث تفقد المستشفي البيطري الملحق بالكلية والذي تم الانتهاء منه لاستغلاله في التدريب والتطبيق العملي للطلاب.

كما تفقد المزرعة الملحقة بالجامعة والمقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان والتي يتم زراعتها بأنواع متعددة من المحاصيل وأشجار النخيل والمستهدف أن يصل إجماليها إلى ١٠ آلاف نخلة، تم زراعة ١٠٠٠ نخلة منها حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 23 تكليفا رئاسيا فى الوادي الجديد| مدبولي: 269 مليون جنيه للخطة الاستثمارية وتطوير مجمع التمور..الزملوط : بناء منازل ريفية لزيادة الرقعة الزراعية.. ومنطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات

بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. طفرة في المشروعات التنموية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

كان نفسى أمى وأبويا يكونوا جنبى.. انهيار منة عبد العزيز فتاة تيك توك من البكاء.. فيديو

ندمانة.. منة عبد العزيز فتاة التيك توك توجه نصيحة مهمة للفتيات.. فيديو

ترامب يتطلع لمناظرته الرئاسية الثانية مع بايدن

الليلة.. المريخ يظهر في سماء الأرض

بشرى سارة.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء ..تفاصيل

براءة المتهم بحبس أمه في طنطا

AdvertisementS

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

لم يتم إخطار الجهات الدولية.. مفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

بعد أيام من تعاقده مع كارتيرون.. رئيس نادي التعاون السعودي يعلن استقالته

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش دايما عادية .. أسباب غير متوقعة لتنميل القدم

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد