محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت الجامعة بتكلفة 162 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الجامعة تعد نواة التنمية بالمجتمع من خلال التعاون المشترك والتكامل مع خطط المحافظة التنموية.
جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات، اليوم، بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة، حيث تشمل الأعمال التي تتم حالياََ إنشاء مبانى كلية العلوم (مبنى قسم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء) بتكلفة إجمالية تبلغ ٧١ مليون ومبنى كلية الزراعة المقام على مساحة 5800 مترا مربعا. ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ٩١ مليون جنيه.
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كما تفقد المحافظ خلال جولته مبنى القياس والتقييم والمقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع ، والمكون من ثلاثة طوابق ويضم مدرج سعة ٣٠٠ طالب وقاعات امتحانات وقاعة مؤتمرات مجهزة وغرف إدارية وخدمية. وكذلك أعمال إنشاء بوابة الجامعة الرئيسية والسور الخارجي لها.
ووجه الزملوط بالتوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بمنشآت الجامعة لترشيد إستهلاك الطاقه والحفاظ على البيئة.
وفي ذات السياق قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ترافقه حنان مجدي نائبة المحافظ، بوضع حجر الأساس لمبنى كلية الطب البيطرى الجديد بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة.
جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بمقر الجامعة، حيث تفقد المستشفي البيطري الملحق بالكلية والذي تم الانتهاء منه لاستغلاله في التدريب والتطبيق العملي للطلاب.
كما تفقد المزرعة الملحقة بالجامعة والمقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان والتي يتم زراعتها بأنواع متعددة من المحاصيل وأشجار النخيل والمستهدف أن يصل إجماليها إلى ١٠ آلاف نخلة، تم زراعة ١٠٠٠ نخلة منها حتى الآن.