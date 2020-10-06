محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت الجامعة بتكلفة 162 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن الجامعة تعد نواة التنمية بالمجتمع من خلال التعاون المشترك والتكامل مع خطط المحافظة التنموية.





جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاءات، اليوم، بمقر الجامعة شمال مدينة الخارجة، حيث تشمل الأعمال التي تتم حالياََ إنشاء مبانى كلية العلوم (مبنى قسم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء) بتكلفة إجمالية تبلغ ٧١ مليون ومبنى كلية الزراعة المقام على مساحة 5800 مترا مربعا. ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ٩١ مليون جنيه.





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كما تفقد المحافظ خلال جولته مبنى القياس والتقييم والمقام على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع ، والمكون من ثلاثة طوابق ويضم مدرج سعة ٣٠٠ طالب وقاعات امتحانات وقاعة مؤتمرات مجهزة وغرف إدارية وخدمية. وكذلك أعمال إنشاء بوابة الجامعة الرئيسية والسور الخارجي لها.





ووجه الزملوط بالتوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية بمنشآت الجامعة لترشيد إستهلاك الطاقه والحفاظ على البيئة.