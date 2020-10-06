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مرأة

قبل شهر من الإصابة.. أعراض كثيرة للنوبات القلبية انتبهى إليها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
لمياء الياسين

 أعراض كثيرة  للنوبات القلبية التى غالبًا ما تصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

وتعد أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر إليك عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب 

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لتقادى الإصابة بالنوبات القلبية إليك حيل سريعه تساعد على حمايتك يقدمها موقع برايت سايد

-تناولى أوميجا 3

عليك تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب

-الإقلال من كافيين

عليك  خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية 


وفقًا لموقع medicalnewstoday يمكن الوقاية من الإصابة من الإصابة بالسكتات القلبية من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة فهى تساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب.

يمكن حماية نفسك من السكتات القلبية والدماغية من خلال التوقف عن التدخين  لتجنب التعرض للوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يمكن  قياس الضغط بشكل دوري  وفحص السكر بانتظام ومستوى الكوليسترول بالدم فى حمايتك من السكتات القلبية والدماغية .

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