قبل شهر من الإصابة.. أعراض كثيرة للنوبات القلبية انتبهى إليها

أعراض كثيرة للنوبات القلبية التى غالبًا ما تصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا







وتعد أبرز أعرا ض هى التعب غير المعتاد و النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و إليك عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب ضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر





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