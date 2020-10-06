AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد توجيه السيسي.. اقتصادية النواب تطالب بإنشاء موانئ خضراء حديثة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:26 م
موانى خضراء
موانى خضراء
حسن رضوان
أيّد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية والتركيز على استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.

وقال "الجوهري"، لـ"صدى البلد"، إن الجمارك تمثل البوابة الأساسية الأولى للمستثمر وينبغى تطويرها، لافتا إلى أن إجراءات الموانئ بالغة التعقيد، وتحتاج إلى تطوير وتحويل رقمى وتوفير أجهزة الكشف عن البضائع المهربة الخطيرة؛ ومن ثم تعميمها فى جميع الموانئ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تثبيت سعر التعريفة الجمركية ووضع مواصفات محددة للبضائع تتعامل معها المعامل بسهولة، لافتا الى أن اغلب المعامل موجودة فقط فى القاهرة دون غيرها وذلك يؤدى تحمل المستثمر تكاليف نقلها من مكان لآخر.

وطالب بإنشاء موانئ خضراء حديثة خالية من التلوث، لافتا الى الحصيلة الضريبية تعد رقما مهما فى الموازنة العامة للدولة وكلما زادت التطوير واعداد الموانئ كلما قلت هجرة المستثمرين من مصر و ذاد الايرادات.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط. 

كما وجه  الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها اليكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وقد استعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيًا حتى الانتهاء منها خلال العام القادم.

كما عرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني.

فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يناقش مشروع قانون الجمارك الجديد الأسبوع المقبل.. تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى.. واستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة وإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت

البرلمان يناقش مشروع قانون الجمارك .. تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى.. واستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة وإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت

رئيس الوزراء يتابع استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية

رئيس الوزراء: تطوير منظومة الجمارك المصرية لتتفق مع المعايير الدولية .. والنافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية تساهم في تقدم ترتيب مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ويوجه بتطوير شامل لمنظومة الجمارك

4 توجيهات رئاسية للحكومة خاصة بمنظومة الجمارك.. ووزير المالية: بدء التشغيل التجريبي المبدئي لمنظومة الجمارك الجديدة بعد شهرين

ترشيحاتنا

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة يبحث قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من حضور مباريات الزمالك

بعد ظهورها بـ 4 كيلو جرام ذهب.. شاهد صور ريم عبد الله بالمجوهرات

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

AdvertisementS

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

لم يتم إخطار الجهات الدولية.. مفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

بعد أيام من تعاقده مع كارتيرون.. رئيس نادي التعاون السعودي يعلن استقالته

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش دايما عادية .. أسباب غير متوقعة لتنميل القدم

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد