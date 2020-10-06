بعد توجيه السيسي.. اقتصادية النواب تطالب بإنشاء موانئ خضراء حديثة

أيّد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية والتركيز على استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.





وقال "الجوهري"، لـ"صدى البلد"، إن الجمارك تمثل البوابة الأساسية الأولى للمستثمر وينبغى تطويرها، لافتا إلى أن إجراءات الموانئ بالغة التعقيد، وتحتاج إلى تطوير وتحويل رقمى وتوفير أجهزة الكشف عن البضائع المهربة الخطيرة؛ ومن ثم تعميمها فى جميع الموانئ.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تثبيت سعر التعريفة الجمركية ووضع مواصفات محددة للبضائع تتعامل معها المعامل بسهولة، لافتا الى أن اغلب المعامل موجودة فقط فى القاهرة دون غيرها وذلك يؤدى تحمل المستثمر تكاليف نقلها من مكان لآخر.





وطالب بإنشاء موانئ خضراء حديثة خالية من التلوث، لافتا الى الحصيلة الضريبية تعد رقما مهما فى الموازنة العامة للدولة وكلما زادت التطوير واعداد الموانئ كلما قلت هجرة المستثمرين من مصر و ذاد الايرادات.





جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.