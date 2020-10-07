صناعة النواب: تخفيض تكلفة إنتاج الصناعات المصرية يمكنها من المنافسة عالميا

طالب النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بملف تصدير الاثاث للخارج سواء لامريكا و اوربا و الدول العربية بشكل عام.





وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لاشك ان الفترة الماضية شهدت تراجع في اداء الاسواق العالمية بسبب فيروس كورونا، موضحا أنه يجب ان يتم استغلال وجود مدينة دمياط للاثاث لزيادة الانتاج بما يقلل التكلفة و يزيد التصدير.





شدد عضو مجلس النواب على اهمية تطوير الصناعة المصرية بما يجعلها تنافس عالميا، قائلا:" التصدير يساهم في توفير العملة الصعبة".





وقال عضو مجلس النواب، ان الاهتمام بالصناعة يساهم في خلق استثمارات جديدة و فرص عمل في كل المجالات، موضحا ان تخفيض سعر التكلفة وزيادة الانتاج يمكن الصناعة المصرية من المنافسة





كان المجلس التصديري قد اعد مذكرة لوزيرة الصناعة بمقترحات دعم الصادرات والترويج لقطاع الأثاث و عرض المجلس التصديرى للأثاث مذكرة على الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا علي التوازي حتي يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية، وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات فى الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفعاليات التصدير.





وصرح إيهاب درياس رئيس المجلس بأن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الاثاث علي أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في الفترة من 2005 حتي 2010 ووصل العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار، موضحا أن إجمالي المساندة التي صرفت وقتها لقطاع الأثاث ككل لم تتعدى 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.