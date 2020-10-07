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بين الناس

مبلغ مالي كبير لمن يعثر على طفلة بني زيد الأكراد بأسيوط

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن احمد حسين فارس  ، شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من تغيب ابنته " أميرة " منذ أسبوع بقرية بني زيد الاكراد .الفتح محافظة أسيوط .

ويقول فى رسالته : تغيبت من أمام المنزل منذ أسبوع  بقرية بني زيد الاكراد .الفتح .أسيوط  ، وحتى الآن لم يتم العثور عليها، وسوف نرصد مبلغ مالي كبير لمن يعثر عليها او يدلي بمعلومات عنها .
 
وطالب كل من يتعرف على صورتها، بأن يتواصل معه وله جزيل الشكر.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم

٠١٠٢٢٩٧٢٠٨٦
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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