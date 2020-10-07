مبلغ مالي كبير لمن يعثر على طفلة بني زيد الأكراد بأسيوط

أرسل المواطن احمد حسين فارس ، شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من تغيب ابنته " أميرة " منذ أسبوع بقرية بني زيد الاكراد .الفتح محافظة أسيوط .





ويقول فى رسالته : تغيبت من أمام المنزل منذ أسبوع بقرية بني زيد الاكراد .الفتح .أسيوط ، وحتى الآن لم يتم العثور عليها، وسوف نرصد مبلغ مالي كبير لمن يعثر عليها او يدلي بمعلومات عنها .

وطالب كل من يتعرف على صورتها، بأن يتواصل معه وله جزيل الشكر.





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال على رقم





٠١٠٢٢٩٧٢٠٨٦

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