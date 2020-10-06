منتج فيلم الممر: السينما المصرية قدمت العديد من الأعمال التى خلدت نصر أكتوبر

قال هشام عبد الخالق منتج فيلم الممر، إن الفيلم جسد بطولات القوات المسلحة ، موضحًا أن مصر بها بطولات كثيرة وكانت تحتاج لـ أعمال فنية كثيرة توضح ذلك للشباب.





وأضاف منتج فيلم الممر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن السينما المصرية قدمت العديد من الأعمال التى خلدت نصر أكتوبر المجيد، ولكن فيلم الممر تحدث عن حرب الاستنزاف.





ولفت إلى أن شبابنا فى هذه المرحلة كان فى حاجة لعمل سينمائي جديد يجسد الحالة التى عاشتها مصر قبل الانتصار بحرب أكتوبر 73.





وأشار إلى أن فيلم الممر به نجوم كبار، وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف فنان.





وتابع : تم العمل مع الفنانين المشاركين فى الفيلم قبل التصوير بـ شهرين، وتم تدريب الجميع فنون القتال، ولذلك ظهر التميز بهذا الشكل.





وأكد أنه لم يحقق مكاسب مادية من فيلم الممر ولكن تم تغطية مصاريف العمل، وتم تحقيق آعجاب من المصريين.



