بأقل مجهود ومن الجذور.. أسرع حيل للتخلص من شعر الوجه

النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و

كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.

ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.

ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.

أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.

أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.

وصفة الموز ودقيق الشوفان







طريقة إزالة الشعر من الجذور





مكونات:

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

1 موزة ناضجة





طريقة إزالة الشعر من الجذور بالخطوات







خذى موزة واهرسها لعمل عجينة.. واخلطي دقيق الشوفان والموز المهروس في وعاء.





ضعي كمية وفيرة من العجينة على المناطق المرغوبة وافركيها بحركة دائرية واتركي المعجون لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، كرر: 1-2 مرات في الأسبوع.





النتائج: يحتوي الشوفان على قوام حبيبي مما يجعله عامل تقشير جيد لبشرة الوجه.





وصفة الحليب وعصير الليمون





مكونات:





1 ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين غير المنكه

3 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم

بضع قطرات من عصير الليمون





طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة للعروس بالخطوات





في وعاء، اخلطي الجيلاتين مع الحليب وعصير الليمون وسخني الخليط في الميكروويف لمدة 15-20 ثانية.





بعد إخراج الخليط من الميكروويف، اتركيه يبرد لبضع ثوان، ثم ضعيه على وجهك مباشرة. دعي القناع على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم قشريه بأصابعك وكرريه كلما دعت الحاجة.





