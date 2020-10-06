شريف فاروق: هيئة البريد من أقدم المؤسسات في مصر ونعمل على تطويرها ورقمنتها.. فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري أن تم العمل على التسيق بين البنك المركزي المصري وهيئة البريد المصري مؤكدا أنه تم العمل على تطوير ورقمنة خدمات البريد خلال الفترة الماضية لمواكبة متغيرات جائحة كورونا.





وأضاف فاروق خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن هناك أكثر من 4 ألاف مكتب وهو عدد فروع البريد المصري موزعة على جميع محافظات مصر وتم العمل على تطويرها خلال الفترة الماضية.





وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد المصري أ ن البريد المصري يعد من أقدم المؤسسات في مصر والتي تقدم خدمات عديدة للمصريين.





وكان الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد أعلن بأن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.