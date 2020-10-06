AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف فاروق: هيئة البريد من أقدم المؤسسات في مصر ونعمل على تطويرها ورقمنتها.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:55 م
الدكتور شريف فاروق،
الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري
محمود محسن
أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري أن تم العمل على التسيق بين البنك المركزي المصري وهيئة البريد المصري مؤكدا أنه تم العمل على تطوير ورقمنة خدمات البريد خلال الفترة الماضية لمواكبة متغيرات جائحة كورونا.

وأضاف فاروق خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز  أن هناك أكثر من 4 ألاف مكتب وهو عدد فروع البريد المصري موزعة على جميع محافظات مصر وتم العمل على تطويرها خلال الفترة الماضية. 

وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد المصري  أن البريد المصري يعد من أقدم المؤسسات في مصر والتي تقدم خدمات عديدة للمصريين. 

وكان الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد أعلن  بأن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتطوير الخدمات البريدية.. بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والقومية للبريد

بعد توقف ٤ شهور.. استئناف العمل بمركز البريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة

توفير سيارات نقل أموال وماكينات (ATM) ..بروتوكول بين العربية للتصنيع والبريد

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتبارًا من اليوم

وزير الاتصالات يفتتح ثلاثة مراكز خدمات بريدية جديدة

أطلعهم على المقتنيات الفرعونية والتاريخية .. رئيس البريد يستقبل وفدا شبابيا من الدارسين بالخارج

ترشيحاتنا

ذهاب الطلاب للمدارس 5 أيام في الأسبوع.. وزير التعليم يوضح.. فيديو

بعد عودته للبيت الأبيض.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أحمد زاهر يتصدر يوتيوب بسبب صاحبة السعادة

تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

AdvertisementS

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي»

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن سكودا فابيا فى ثوبها الجديد موديل 2021.. صور

بعد تحذير الصحة العالمية من إصابتهم بكورونا.. نصائح مهمة لأصحاب الوزن الزائد

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات ريم البارودي