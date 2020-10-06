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أخبار العالم

روسيا كلمة السر.. تحذيرات أمريكية من تهديدات خارجية لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:14 م
تحذيرات أمريكية من
تحذيرات أمريكية من تهديدات خارجية لانتخابات الرئاسة
شيماء مصطفى
صعدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيراتها بشأن التهديدات الخارجية لأمن الانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن هناك مخاوف لدى الوكالات الأخرى بشأن التدخل الروسي على وجه الخصوص.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الوزارة في ورقة تقييم التهديد الداخلي، المكونة من 26 صفحة، إن "روسيا هي على الأرجح الفاعل الأساسي الخفي مقدم المعلومات المضللة والمغلوطة داخل البلاد".


وذكرت أن الهدف الأساسي لموسكو هو زيادة مكانتها العالمية ونفوذها من خلال إضعاف أمريكا - داخليًا وخارجيًا - الجهود المبذولة لزرع الفتنة وتشتيت الانتباه وتشكيل المشاعر العامة وتقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية.


واستشهدت الورقة بالتقييم الذي صدر في أغسطس الماضي من قبل رئيس المخابرات المضادة ويليام إيفانينا فيما يتعلق بتصميم روسيا على تقويض المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.


وأضافت أن روسيا تستخدم إجراءات مثيرة للانقسام لتعطيل العملية الانتخابية - بما في ذلك تشويه سمعة بايدن، كجزء من جهد أوسع لتقسيم أمريكا وزعزعة استقرارها.


وحذرت الورقة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي من احتمال تدخل الصين وإيران، في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
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