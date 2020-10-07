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اللواء جمال كحيلة بطل حرب أكتوبر يكشف تفاصيل معركة تحرير القنطرة شرق.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
جمال كحيلة
جمال كحيلة
إبراهيم القادري
قال اللواء جمال كحيلة بطل سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه شارك في معركة أكتوبر من خلال تحرير القنطرة شرق وهي تعتبر أكبر مدينة في سيناء بعد مدينة العريش، مؤكدا أنه كان من ضمن القوات التي كُلفت بالهجوم علي النقاط القوية للعدو في القنطرة شرق .

وأضاف كحيلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، ان القوات التي كلفت بالهجوم وصلت الساعة الثانية صباحا الى قناة السويس تحت تأمين القصف الجوي والقصف المدفعي وبعد ذلك استخدمنا القوارب في الوصول الي النقاط القوية للعدو وكان عددهم 4 نقاط وقمنا بأسقاط 3 نقاط يوم 6 أكتوبر .

واوضح  بطل سلاح المشاة في حرب أكتوبر، أن المقاتلين المصريين في حرب أكتوبر كانوا أبناء الفلاحين والعمال والصعايدة والموظفين لأنهم كانوا حريصون علي التصدي والانتصار علي قوات العدو الإسرائيلي المعادية ويثبتوا ان العزة والكبرياء للمصرين .

وتابع : ان العدو الاسرائيلي روج إلى ان خط بارليف هو مانع لا يسقط وهو انه من أقوى الخطوط الدفاعية في العالم ومع ذلك سقط هذا الخط خلال 6 ساعات فقط تحت أقدام المصريين ونجحنا في العبور إلى الضفة الشرقية من خلال 1600 قارب .
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