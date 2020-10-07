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تعليم

لطلاب آداب القاهرة.. تعرف على الخدمات المتاحة التي تقدمها رعاية شباب الكلية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت
‎أعلنت رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن تقدم خدماتها متكاملة إلكترونيًا، وذلك لجميع طلاب الكلية تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .

‎كما نوّهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :

https://docs.google.com/forms/d/
1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform

وتشمل الصفحة الإلكترونية لادارة رعاية الشباب على :

١-تسجيل الطلاب فى إحدى لجان إدارة رعاية الشباب 
٢-تسجيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة 
٣-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهوبين 
٤-تسجيل شكوى أو مقترح لتحسين الخدمة 

‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 


‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

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