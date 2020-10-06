ارتفاع المبيعات والإيرادات تدعم أرباح شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام

دعم ارتفاع الطلب على المستحضرات الطبية الشركات الانتاجية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام فى نمو ارباحها خلال العام المالى المنتهى 2020/2019 وفقا للمؤشرات المالية التى اظهرتها نتائج الاعمال .





و يستعرض "صدى البلد"ارباح الشركات الانتاجية التابعة للقابضة للادوية و التى شهدت زيادة ملحوظة فى ايراداتها و مبيعاتها





العربية للأدوية ارباحها ترتفع 117%



كشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020) بنسبة 117.2%.



و سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.





50 % ارتفاع فى ارباح الاسكندرية للادوية



أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة على أساس سنوي.



وحققت أرباحًا بلغت 170.04 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وانشئت الشركة مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها.



ارباح النيل للادوية تتخطى 1293%



اظهرت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1293%.



وكانت النيل للادوية حققت صافى 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.





وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 638.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



القاهرة للادوية تربح 114 مليون جنيه



أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالي الماضي (2019-2020)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %.



و سجلت صافي ربح بلغ 113.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 85.17 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 957.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.



ممفيس للادوية





ممفيس تتحول من الخاسرة الى الربحية



تحولت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، للريحية حيث حققت أرباحًا بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.



وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له



و تم الانتهاء من التقييم الفنى لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.



و تستهدف الشركة القابضة خلال عام 2020/2021، تحقيق ايرادات 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعليا في العام المالي 2018/2019.



وتخطط الشركة لتحقيق صافي ربح مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن عام 2018/2019.



يشار الى أن شركات الادوية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال الاعمال نجحت فى توفير العديد من المستحضرات الطبية بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصحى فى مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) .



و بحسب بيانات صادرة وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات الانتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) قامت بزيادة إنتاجها من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.



واستطاعت الشركات ال8 إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، 14 مليون عبوة خافض حرارة، 5 ملايين عبوة فيتامين سى، 750 ألف عبوة زنك، 7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، 150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، 100 ألف عبوة فيتامين (د) و260 ألف عبوة أدوية أطفال.





وعملت الشركات على زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبى تركيز 70% ، 1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، 125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و 8 أطنان مطهر جراحي و 20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).



و حققت شركة التجارة للادوية التابعة للقابضة للادوية نحو 10.5مليار جنيه ايرادات خلال العةم المالى 2019/2020 بسبب زيادة المبيعات و تعمل الشركة فى تجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والإستيراد والتصدير، ولديها 57 فرعًا للتوزيع بجميع محافظات الجمهورية.



وتواصل الشركة توفير الكمامات والقفازات الواقية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع بالمحافظات.