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«أنت أخدت كحكة».. وزير التعليم: مش عايزين الطالب يقول لزميله أنا نجحت وأنت سقطت

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:18 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
قسم التوك شو
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، «مش عايزين الطالب يقول لزميله أنت أخدت كحكة، وأنا نجحت وأنت سقطت»، مشددا على ضرورة خروج الطالب من دائرة الضغط.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، أن المعلمين برياض الأطفال والابتدائي يحصلون على دورات لتطوير أدائهم بما يتماشى مع فلسفة التعليم الجديدة والنهوض بـ العملية التعليمية .

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يسعى إلى أن تكون رحلة التعليم ليست رحلة حصاد درجات، مشيرا إلى أن الهدف من نظام التعليم الجديد هو التعليم الصحيح منذ الصغر وليس حصاد للدرجات خاصة تغيير مفهوم أٍلوب التعليم القديم والتركيز على نقاط الضعف .

ونوه الدكتور طارق شوقي، بأن دول كثيرة سبقتنا في تغيير فلسفة التعليم وحان الوقت ننمي مهارات طلابنا، لافتا إلى أن دور المدرس مهم جدا في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل تطوير التعليم.

ولفت إلى أن رؤية النظام الجديد في التعليم لن تكون رحلة حصاد درجات فقط كما كان في السابق، بل هي رحلة تعلم وفهم واكتساب خبرات علي مر السنوات.مضيفا أن الطالب يذهب إلي المدرسة لكي يغلط ويتعلم فهو لن يذهب إلي المدرسة يعلم كل شيء.

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